Plus de peur que mal. Après plus de 3 heures de rétention, l’ancien officier supérieur chargé des relations publiques de l’Armée a été autorisé à sortir de l’aéroport Blaise Diagne de Diass. A en croire des sources judiciaires, l’homme a été retenu pour “vérification d’identité” à son retour des Usa et aussitôt remis en liberté.

Si ces mêmes sources s’empressent de faire savoir que “c’est une procédure normale” qui ne doit émouvoir personne et que le colonel Kébé a pu repartir libre de l’aéroport “avec ses bagages mais sans son passeport”, des indices retrouvés par Kéwoulo laissent croire que c’est la situation socio politique actuelle du Sénégal et la crainte de troubles à l’ordre public qui ont poussé les autorités policières à envisager l’arrestation momentanée du colonel Abdou Rahim Kébé. Comme en 2019 lorsqu’il a été cueilli à Saint-Louis par la Section de Recherches de Dakar, gardé à vue et déféré au parquet où il s’est vu conduit vers un juge d’instruction qui l’avait placé sous contrôle judiciaire avant de classer le dossier, le nouvel allié de Yewwi est dans le viseur de l’Etat.

En effet, l’ancien chargé des questions sécuritaires de Idrissa Seck et le Rewmi a décidé, depuis le ralliement de Ngorsi vers les prairies beiges et marron, de s’engager aux côtés de Pastef et Ousmane Sonko. Et comme tout le monde est d’accord que les Pastéfiens comme leurs camarades de Yewwi ne sont pas des enfants de chœur et menacent de descendre ce mercredi 8 Juin 2022 dans les rues pour manifester contre les décisions du Conseil constitutionnel et cela malgré les interdictions faites par le préfet, les voir bénéficier du soutien d’un officier supérieur de l’armée, même à la retraite, n’est pas une chose anodine.

Et si l’on sait que depuis les Usa où il se trouvait et quarante huit heures avant que la décision du Conseil constitutionnel soit rendue public, le colonel Abdou Rahim Kébé avait écrit sur son compte Facebook que “combattre farouchement ce régime impopulaire -de Macky Sall, NDLR) est nécessaire; mais dans la responsabilité et face à l’histoire“, il y a de quoi surveiller davantage cet ancien militaire. Aussi, pour que nul ne l’ignore et afin que personne ne fasse l’amalgame de lui faire dire ce qu’il n’a jamais dit, l’ancien chargé des relations publiques de l’Armée a fait savoir que “le Sénégal aura besoin de sa révolution sans verser davantage de sang.”