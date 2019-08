La capitale sénégalaise n’est toujours pas préparée à faire face à l’hivernage. Les quelques gouttes d’eau recueillies la semaine dernière ont transformé la capitale sénégalaise en une piscine géante où les ordures ménagères se disputent le pouvoir aux épaves et aux étals clandestins des commerçants. Reportage…

Les gouvernements successifs du Sénégal avaient promis de venir à bout du phénomène. Et ils avaient même avancé des sommes faramineuses qu’ils auraient investi dans l’assainissement pour mettre un terme aux inondations constatées, chaque année, pendant la saison des pluies. Mais, le mal est toujours là. Cette année encore, après que Lassana Gagny Sakho, le Directeur Général de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal, ait donné des assurances sur la mise en place, par ses services, de stratégies adaptées pour faire oublier ces périodes d’inondation ancrées dans la mémoire des Sénégalais, voila que les premières gouttes d’eau, tombées sur Dakar, sont venues faire oublier ces promesses électorales du président Macky Sall.

Ce jeudi, ils ont été nombreux ces quartiers qui ont été engloutis par les eaux de pluie mélangées avec des eaux usées. A la Médina, un quartier populaire situé à moins de 500 mètres du palais présidentiel de Dakar, le spectacle a été apocalyptique. Alors que le quartier fait face à l’océan Atlantique et qu’il soit la seule du pays a avoir bénéficié de systèmes de canalisation réalisés par les colons, la Médina est incapable de faire évacuer ses eaux usées. En temps normal, si ce sont des poubelles abandonnées dans tous les coins de rues, c’est le ruissellement d’eaux usées issues des fosses septiques qui rend la circulation impossible dans certaines rues.

Alors que les quelques gouttes d’eau tombées du ciel ont rendu la circulation impossible dans toute la ville de Dakar, les autorités étatiques n’ont pas jugé utile de pointer le nez dehors. Pour faire face à cette situation et essayer de redonner vie à son quartier submergé par des eaux usées mélangées avec des étals, des carcasses et des épaves de voitures, un citoyen a pris son courage à deux mains. Comme le montre cette vidéo de Kewoulo, l’homme, armé d’un bout de fer, a pendant plusieurs heures et au détriment de sa santé cherché l’entrée des égouts, pour essayer de dégager ses entrées et permettre aux eaux de passer.

Pendant ce temps, dans des quartiers populaires comme Pikine, Guédièwaye, Rufisque, Bargny etc. ce sont les travaux de ce fameux TER si cher au cœur de Macky Sall qui ont bouché tous les passages empêchant les eaux de couler vers la mer.