Sénégal-Angleterre : la réaction de Famara Diedhiou

Les réactions vont bon train à quelques jours du match opposant le Sénégal à l’Angleterre.

L’attaquant des Lions Famara Diédhiou s’est appesanti sur ce choc comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde Qatar 2022. Qui de l’état d’esprit de ses coéquipiers ?

L’attaquant de répondre : « Il faut un maximum de concentration ! On sait très bien que ça ne va pas être facile parce que nous avons en face une belle équipe anglaise. Une équipe qui a déjà remporté la Coupe du monde et qui a été finaliste du dernier Euro.

Maintenant c’est à nous de croire en nous et de faire le maximum. De notre côté, on essaie de donner le maximum à l’entraînement. C’est vrai qu’aujourd’hui c’était un peu relax mais on ne va pas se relâcher ».