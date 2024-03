Sénégal : Aliou Cissé face à un nouveau départ après l’échec à la CAN

La sélection sénégalaise de football se prépare pour ses prochains affrontements, deux matches amicaux qui se tiendront les 22 et 26 mars contre le Gabon et le Bénin à Amiens en France. Un effectif de 31 joueurs a été présélectionné pour ces rencontres, qui marqueront la sortie post-Coupe d’Afrique des Nations (CAN) d’une équipe encore meurtrie par sa récente contre-performance en Côte d’Ivoire. Aliou Cissé devra rompre son silence et se confronter aux réalités du terrain dans ces duels à venir.

Le rassemblement des ‘Lions’ est annoncé pour le 18 mars, bien que le lieu de regroupement reste à confirmer. D’ici là, la Fédération sénégalaise de Football (FSF) et le match-maker Evol n’ont pas divulgué le site d’accueil de la sélection. Un aspect culturel sera intégré avec l’organisation d’un Ndeup, rituel traditionnel de dialogue sincère censé renforcer la cohésion et préparer le groupe pour un sursaut d’orgueil.

Si Aliou Cissé et son groupe ont su dominer leurs adversaires dans le groupe C, ils ont flanché devant la Côte d’Ivoire, exposant des failles stratégiques. À présent, c’est le staff médical qui se retrouve sous le feu des critiques, accusé de mauvaise gestion des conditions climatiques ayant entraîné des blessures chez plusieurs joueurs durant la dernière CAN.