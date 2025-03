Sénégal 2050 : La BOAD réaffirme son engagement aux côtés du Président Bassirou Diomaye Faye

Le Président de la république, Bassirou Diomaye Faye, a reçu en audience, ce mardi, Serge Ekué, Président de la Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD). Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat stratégique entre le Sénégal et l’institution financière régionale, en vue d’accompagner la mise en œuvre du programme Sénégal 2050.

Lors de cette audience, M. Ekué a réaffirmé la disponibilité et l’engagement de la BOAD à soutenir activement les ambitions du Sénégal en matière de transformation économique et sociale. Ce partenariat repose sur des investissements structurants ciblant des secteurs stratégiques tels que l’agriculture, les infrastructures, l’énergie, les logements sociaux et l’emploi des jeunes. L’accompagnement de la BOAD se veut un levier essentiel pour dynamiser la croissance et répondre aux défis liés à l’urbanisation, à la modernisation des infrastructures et à la création d’opportunités économiques, notamment pour la jeunesse sénégalaise.

Cette rencontre témoigne de la volonté partagée du Gouvernement du Sénégal et de la BOAD d’intensifier leur coopération afin d’accélérer la transformation structurelle du pays. En mettant l’accent sur une croissance inclusive et durable, ce partenariat ambitionne de renforcer la résilience économique du Sénégal tout en améliorant les conditions de vie des populations.

L’engagement de la BOAD aux côtés du Sénégal s’inscrit ainsi dans une dynamique de développement à long terme, alignée sur les objectifs du programme Sénégal 2050, avec pour finalité de bâtir une nation prospère, compétitive et socialement équilibrée.