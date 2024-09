SEN’EAU annonce des perturbations dans plusieurs localités ce week-end

SONES (Société nationale des eaux) et SEN’EAU, en charge charge de l’exploitation et de la distribution de l’eau potable en zone urbaine et péri-urbaine du Sénégal, alertent sur des perturbations dans la distribution de l’eau à Dakar et dans plusieurs localités. Elles informent leurs clients que des travaux de réparation d’une fuite sur la conduite d’adduction du Lac de Guiers n°3 (ALG3) auront lieu le week-end du 28 au 29 septembre 2024, dans un communiqué.

Elles précisent que : « ces travaux nécessiteront l’arrêt de l’usine de KMS3 (Keur Momar Sarr 3) et entraineront des perturbations du service de distribution d’eau potable », dans plusieurs localités, notamment : « Dakar ville et la banlieue, Rufisque et environs, Mbour et Joal/Fadiouth, Villes et villages sur l’axe Thies – Louga »

Cependant, elles annoncent qu’ : « un dispositif de camions citernes sera mis en place pour soulager les zones les plus impactées ».

La SONES et SEN’EAU rassurent que « le service d’eau devrait progressivement revenir à la normale à partir de la soirée du dimanche ».

Mieux, « des mesures sont prises pour minimiser l’impact des désagréments », peut-on lire dans la note..