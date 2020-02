Sédhiou : « Macky Sall a ouvert une ère nouvelle de promotion et de développement des collectivités territoriales » (ministre)

Interpelé sur la question de l’équité territoriale, le ministre des Collectivités territoriales a martelé que c’est l’Adn du président Macky Sall. Pour preuve, il a brandi la chaine de programmes qui n’intervient que dans les collectivités locales. Il selon du Pudc, du Puma, du Pacasen, de Promovilles, de la Cmu, des bourses familiales, de la carte d’égalité des chances et de l’électrification rurale.

Vu cet élan vers l’émergence, Omar Guèye estime que « le président Macky Sall a ouvert une ère nouvelle de promotion et de développement des collectivités territoriales ».

Toujours dans l’optique de convaincre, Omar Guèye explique qu’en 2012, les fonds de dotation de la décentralisation étaient de 16 milliards mais en 2020, ils ont été portés à 25 milliards. Et de poursuivre sur le fonds d’équipement des collectivités territoriales qui, en 2012, étaient de 12.5 milliards et qui, en 2020, sont à 24 milliards sans compter, dit-il, la contribution économique locale. « D’anciennes communautés rurales qui avaient zéro pour cent de patente, reçoivent au bas mot 17 millions », a indiqué le ministre.

Omar Guèye était à Sédhiou pour échanger avec les exécutifs locaux sur le sens et l’importance de la fonction publique locale qui a fait l’objet d’une loi votée en 2011 et qui a été une préoccupation pendant plusieurs années des travailleurs des collectivités territoriales. Les 9.000 travailleurs retenus après un audit biométrique sur les 11.000 au niveau national seront intégrés dans la fonction publique locale d’ici à fin mars par les maires et les présidents de conseil départemental.