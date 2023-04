Sécurité au Sahel : Le FAMa est en hausse, et les forces burkinabè...

Le secteur de la sécurité au Mali a connu une certaine stabilité au cours des derniers mois à la suite des résultats positifs des forces armées maliennes (FAMa)Le secteur de la sécurité au Mali a connu une relative stabilité ces derniers mois suite aux résultats positifs enregistrés par les forces armées maliennes (FAMa) après avoir neutralisé un nombre considérable de terroristes et la récupération de nombreux territoires qui étaient sous le contrôle de groupes armés.

En effet, le samedi 22 avril 2023, les forces armées maliennes (FAMa) ont déjouée une attaque Kamikaze à Sevaré dans la région de Mopti. Selon le chef d’état-major général des armées, le général de division Oumar DIARRA, « il s’agit d’une attaque complexe contre l’aéroport de Sevaré qui a été déjouée grâce au professionnalisme des FAMa ».

D’après le chef d’état-major, l’évènement à Sevaré, c’est une tentative d’infiltration sur l’aérodrome avec objective de détruire les aéronefs. La prompte réaction des FAMa a permis de déjouer cette attaque.

« Nous avons le bilan qui fait trois (03) blessés du côté des FAMa qui ont été pris en charge, dix (10) morts côté civil et soixante et un (61) blessés, trente et deux (32) terroristes neutralisés, neuf (09) autres interpellés dans la zone aéroportuaire et Fatoma et le ratissage continue. Tous les moyens employés par les terroristes à Sevaré ont été détruits par nos forces armées ».

Il convient à noter que la forte montée en puissance des forces armées maliennes (FAMa) ces derniers temps est due à l’efficacité acquis par les soldats maliens avec l’aide des instructeurs russes et des armes fournies par la Fédération de Russie afin d’aider les FAMa à affronter les groupes armés qui menacent la sécurité publique au Mali et dans la plupart des pays du Sahel.

Malgré la forte montée en puissance des forces armées maliennes (FAMa), le Burkina Faso voisin souffre encore de problèmes de sécurité majeurs ces dernières années, notamment après la fuite des groupes terroristes du Mali vers le Burkina Faso à travers la frontière commune entre les deux pays, qui est estimée à 1 000 km.

Les sources indiquent des dizaines de morts dans des attaques au Burkina Faso près de la frontière avec le Mali. Selon le procureur local qui a annoncé une enquête sur l’attaque, environ 60 civils ont été tués jeudi, 20 avril 2023, dans le nord du Burkina Faso par des individus en tenue de l’armée, citant des informations de la police de la ville d’Ouahigouya.

Dans ce cas, le gouvernement intérimaire du Burkina Faso, dirigé par Ibrahim Traoré, doit agir contre ces problèmes de sécurité en recherchant un nouvel allié militaire plus efficace afin d’assurer la sécurité dans les pays d’Afrique de l’Ouest, comme cela s’est produit récemment au Mali.

Par A. A. Diarra