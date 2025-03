Sécurisation du puits A02 sur le champ GTA : Une intervention maîtrisée et un suivi renforcé

Le gouvernement sénégalais a annoncé la réparation réussie du puits A02 du champ gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA), exploité par BP. L’intervention, réalisée le 12 mars 2025, a permis de colmater une fuite détectée depuis le 19 février 2025.

Selon les autorités, les tests et observations effectués après les travaux confirment l’absence de toute fuite résiduelle. Des analyses approfondies, appuyées par des images satellitaires, n’ont révélé aucun signe de bulles ou de condensats à la surface de l’eau, attestant de l’efficacité de l’opération.

Un dispositif de surveillance renforcé demeure en place afin d’assurer un suivi rigoureux et une sécurisation optimale du site. Ce dispositif comprend :

Un contrôle sous-marin continu,

Des observations aériennes régulières,

Une présence active des marines sénégalaise et mauritanienne sur la zone concernée.

Parallèlement, des investigations approfondies sont en cours pour identifier les causes exactes de l’incident et évaluer ses éventuels impacts environnementaux. Le gouvernement sénégalais, en étroite collaboration avec les autorités mauritaniennes, réaffirme sa détermination à renforcer la gestion et la supervision du projet GTA, afin de minimiser les risques d’incidents similaires à l’avenir.

Cet engagement s’inscrit dans une démarche visant à garantir une exploitation responsable, sécurisée et durable des ressources gazières du pays, tout en veillant à la protection de l’environnement et au respect des normes internationales en matière d’exploitation offshore.