Scandale : Une femme d’émigré engrossée par son amant

Une sulfureuse affaire d’adultère défraie la chronique à Touba. La femme d’un “Modou-Modou” établie en Italie a été engrossée par son amant K. Diop.

De retour au Sénégal, le mari cocu a traîné son épouse A. D. F. devant la barre du tribunal des flagrants délits de Diourbel pour adultère.

Selon Source A qui donne l’information dans sa parution de ce mardi, le mari a aussi servi une citation directe à l’amant.

Le parquet a requis 6 mois de prison contre eux. Les deux prévenus, qui ont comparu libres jeudi dernier, ont reconnu les faits qui leur sont reprochés.

La dame a confié qu’elle a été envoûtée par son amant qui lui a remis des gris-gris qu’il a accroché autour de son cou.

C’était, dit-elle, pour l’aider à se rendre à l’étranger, car son mari refusait de l’emmener avec lui en Italie.

Au bout d’une semaine, confesse-t-elle, elle est tombée amoureuse de K. Diop avec il entretenait des rapports sexuels.

D’après le récit du journal, l’amant a tout nié, soutenant à la barre que c’est l’épouse infidèle l’a dragué en premier lieu.

“Je n’avais plus de ses nouvelles depuis 5 mois. Un jour, elle m’a appelé pour me dire qu’elle a divorcé et m’a avoué son amour. Je ne lui ai jamais donné de gris-gris”, déclare-t-il.