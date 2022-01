Sanctions de la CEDEAO contre le Mali : Guy Marius Sagna “Frapp” encore

Les sanctions de la CEDEAO à l’encontre du Mali continuent de susciter des réactions. Cette fois-ci, c’est le secrétaire administratif du Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (Frapp France Dégage), Guy Marius Sagna, qui dénonce les lourdes sanctions de la CEDEAO infligées au Mali. Dans un post sur sa page Facebook, l’activiste réagit. Un texte repris in texto.

Le petit serviteur de Paris, Macky Sall a conspiré avec les Ouattara, les Kaboré, les Talon… contre le peuple malien. NOT IN MY NAME! PAS EN MON NOM!