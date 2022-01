Sanctions contre le Mali: la Guinée viole l’embargo de la CEDEAO

La transition guinéenne, elle-même dans le viseur des dirigeants de la CEDEAO, a immédiatement rejeté les sanctions contre le Mali. Une déclaration faite par le gouvernement du président Mamady Doumbouya dans un communiqué ce lundi, à la télévision nationale.

« Le Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD) rappel que le communiqué de la conférence de la CEDEAO en date du 8 septembre 2021 a consacré la suspension de la Guinée de toutes les instances sous-régionales. Le CNRD tient à informer l’opinion nationale et internationale que la République de Guinée n’a, par conséquent, en aucune façon été associée à la décision du 4e sommet extraordinaire des chers d’États de la CEDEAO en date du 9 janvier 2022, relative aux sanctions prises contre la République sœur du Mali. En conséquence, le CNRD, affirme que les frontières terrestres, aériennes et maritimes de la Guinée restent toujours ouvertes à tous les pays frères conformément à sa vision panafricaniste. La République de Guinée réitère sa volonté de respecter et d’appliquer les conventions, accords et traités bis et multilatéraux auxquels elle est partie. Conakry, le 10 janvier 2022 », a déclaré la porte-parole du gouvernement de la transition en Guinée, la Lt Colonel Aminata Diallo.

Avec cette décision de la Guinée, les lourdes sanctions prises par la CEDEAO auront moins d’effet sur la vie des Maliens, comme l’a dit le Colonel Abdoulaye MAÏGA, le Mali sera toujours ravitaillé car des dispositions ont déjà été prises à cet effet.