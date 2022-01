Sanctions contre le Mali : Des Africains tirent sur la CEDEAO

Durant leur Assemblée générale extraordinaire, les chefs d’Etat des pays membres de la CEDEAO ont pris des mesures allant dans le sens de sanctionner le Mali.

La Conférence des chefs d’Etat a ainsi recommandé la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays de la CEDEAO et le Mali, la suspension de toutes les transactions commerciales entre les pays de la CEDEAO et le Mali (à l’exception des biens de consommation essentiels) entre autres.