Sanctions contre le Mali : Macron soutient la décision de la CEDEAO

Le Président français Emmanuel Macron a apporté son soutien à la CEDEAO après les sanctions décidées contre le Mali. « Nous soutenons les mesures diplomatiques et économiques prises par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) à l’encontre du Mali », déclare Emmanuel Macron repris par RFI.

Pour rappel, nombreux sont les activistes et panafricains qui ont avancé la thèse selon laquelle, la France était derrière la décision prise par les chefs d’Etat de la CEDEAO et cette déclaration du Président Macron risque de jeter de l’huile sur le feu.