Sam Nujoma, ancien président et père de l’indépendance en Namibie, est mort

Leader du mouvement de libération Swapo qu’il avait cofondé, Sam Nujoma est décédé samedi à l’âge de 95 ans. Ce héros de l’indépendance vis-à-vis de l’Afrique du Sud avait présidé la Namibie.

C’est une figure historique des indépendances africaines qui tire sa révérence. Premier président de la Namibie, Sam Nujoma, qui a dominé le paysage politique du pays désertique d’Afrique australe pendant des décennies, est mort samedi à l’âge de 95 ans, a annoncé, dimanche 9 février, la présidence de ce pays qu’il a dirigé jusqu’en 2005.

“Notre père fondateur a vécu une vie longue et déterminante au cours de laquelle il a servi de manière exceptionnelle”, affirme ce communiqué, exprimant “chagrin et tristesse”. Une période de deuil et les arrangements funéraires seront annoncés ultérieurement.