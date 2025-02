Journée d’étude sur la libertés académiques : Les enseignants-chercheurs aspirent à plus d’autonomie professionnelle

Quand Jésus dit aux Pharisiens : «Que celui qui n’a jamais pêché jette la première pierre», aucun caillou ne fut jeté sur la femme. Si, par contre, on disait aux étudiants, aux enseignants, aux syndicats, aux membres des gouvernements : «Que celui qui a déjà violé les franchises universitaires nettoie l’université», on aurait au Sénégal les universités les plus propres du monde ! Car violer les franchises universitaires, de façon hard ou soft, mais toujours volontairement, est un jeu presque permanent dans notre pays.

Et on en a entendu des vertes et des pas mûres avec les nombreux exemples, allant du dramatique au burlesque, sur les violations des franchises universitaires au Sénégal. C’était lors de la journée d’étude sur «Les libertés académiques face à l’ingérence du politique» accueillie hier samedi à l’Ucad par le Syndicat autonome de l’enseignement supérieur sur demande du Réseau international pour la liberté académique (International Network for Academic Freedom, INAF créé en 2020).

Je ne sais pas ce qui s’était dit le matin, mais l’après-midi a été le moment d’une table-ronde animée par Buuba Diop qui a l’avantage de pouvoir se muer au moins en 4 personnages qui ont eu l’université comme espace de vie pour parler de leur expérience d’étudiant, de professeur, de secrétaire général du SAES et d’Ombudsman ! Donc un personnage qui a pu violer (mais je crois pas !) mais en tout cas qui a vu violer les franchises universitaires ! Buuba, sous la modération de Prof Ndiémé Sow (protégée de Maam Kumba Bang comme lui), a rappelé ce qu’est une université digne de ce nom comme espace ouvert. Pour avoir fréquenté plusieurs universités dans le monde, sa comparaison avec ce qu’il a constaté ailleurs – surtout dans les pays du nord – n’est pas à l’avantage des universités sénégalaises ! Buuba Diop a cité des pratiques dont on peut se demander comment elles ont pu être commises par des personnes qui s’auto-sacrent «élite » – présente ou future – d’un pays !

Les débats ont surtout permis de constater que les enseignants et les étudiants, bien plus que le gouvernement, sont les premiers qui violent de façon systématique les franchises universitaires, empêchant un équilibre entre les impératifs de liberté et de sécurité. Une intervenante, responsable syndicale à des moments d’alternance politique, a décrit précisément comment la vie universitaire a été totalement perturbé par des mots d’ordre dictés par des partis politiques aux syndicalistes dont les principaux porteurs sont ensuite récompensés, après la victoire électorale, par des postes de pouvoir. Hier comme aujourd’hui. Comme en désespoir de cause, un autre indiquera que les maux des universités sont ceux de la société et que la solution doit être trouvée dans la société et non dans les campus ! Pas un peut trop vite dit ? A cette rencontre internationale, un syndicaliste du Mali a aussi donné une longue liste des franchises universitaires violées dans son pays qui ont conduit à la dissolution de l’Association des élèves et étudiants du Mali (AEEM) par les colonels au pouvoir qui ont mis fin à la toute-puissance de cette association sur la vie universitaire. Au point de confisquer… le bœuf que le syndicat des enseignants du supérieur avait acheté pour faire une fête ! Évidemment le régime malien actuel aussi est dans la danse des violations des franchises, a-t-il indiqué.

Bref ce fut intéressant. Peut-être que toutes ces violations sont aussi liées à la confusion entre deux notions très différentes : la liberté académique et les franchises universitaires. Je ne vous prive pas de l’anecdote racontée par Buuba lors des discussions avec feu Djibo Kâ, seul ministre de l’Enseignement supérieur qui a pu passer une année entière sans grève ! Son secret ? La franchise : «Je suis d’accord avec toutes vos revendications que je vais défendre auprès du gouvernement.

Sauf sur la gestion démocratique avec élection des recteurs et des directeurs d’établissement car, nous État, nous savons ce que vous ne sauriez savoir sur la vie privée ou cachée de vos collègues que vous pourriez élire !» !😂

Comme moi-même je fus dirigeant syndical, cela m’a fait plaisir de participer, en observateur, à cette rencontre et d’y rencontrer des camarades dont le seul rastafarien qui a dirigé un syndicat au Sénégal : Seydi Ababacar Ndiaye.

