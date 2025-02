Le Sénégal : Un Hub Irrésistible pour les Investissements Brésiliens grâce à la Vision Stratégique du Président Bassirou Diomaye Faye et de son Premier Ministre !

Le 6 février 2025, j’ai eu l’honneur de participer à une rencontre décisive à Dakar, organisée par l’ambassade du Brésil en partenariat avec la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Dakar (CCIAD). Cet événement marque un tournant sans précédent dans les relations économiques entre le Sénégal et le Brésil.

Inspirée par la vision audacieuse du Président Bassirou Diomaye Faye et de son Premier Ministre Ousmane Sonko, cette rencontre a rassemblé des entrepreneurs et des investisseurs, ainsi qu’une délégation d’une trentaine d’hommes d’affaires brésiliens et le représentant du ministre de l’Industrie et du Commerce du Sénégal, soulignant l’urgence d’une coopération Sud-Sud renforcée.

L’ambassadeur brésilien a réaffirmé l’engagement de son pays à intensifier les échanges dans des secteurs clés tels que l’agriculture, l’énergie, les nouvelles technologies, l’industrialisation, l’immobilier, ainsi que le transfert de technologie et de compétences.

Ces discussions ont ouvert des perspectives d’affaires prometteuses, intégrant une approche durable de valorisation des ressources naturelles. Cela positionne notre pays comme un pôle attractif pour les investissements internationaux, tout en offrant aux entreprises locales l’accès à de nouveaux marchés.

Ainsi, cette rencontre à Dakar n’est pas seulement un jalon, mais un véritable levier stratégique pour une croissance mutuelle sans précédent, illustrant l’ambition de bâtir des alliances économiques solides et inclusives, au service d’un développement harmonieux et prospère.

De plus, une rencontre similaire devra se tenir prochainement au Brésil pour permettre aux entrepreneurs sénégalais de découvrir les opportunités d’affaires qui s’offrent à eux dans ce pays dynamique.

Le nouveau partenariat Sud-Sud est désormais en marche, au grand bénéfice du rayonnement mondial du Sénégal.

Film vidéo de l’événement :

[Visionner ici](https://senepeople.com/2025/02/07/mission-multisectorielle-bresilienne-a-dakar-une-nouvelle-dynamique-dans-la-cooperation-economique/)

Me Abdoulaye TINE

Avocat à la Cour et Docteur en droit.

Président du Parti Union Sociale Libérale (USL)

Membre de la Coalition Diomaye Président.