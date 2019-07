Saisie record de cocaïne au Port : Le couple Allemand et les deux Italiens placés sous mandat de dépôt

Le couple d’Allemand et les deux Italiens qui étaient à bord du navire « Grande Nigéria » dans lequel la Douane avait effectué une saisie record de cocaïne, ont été placés sous mandat de dépôt par le Doyen des juges. Les deux Allemands (Lukas Schmitzberger et Carolin Verena Stanzi) qui supervisait la drogue saisie au Port, le capitaine italien du navire (Mattera Borgia Pasquale) et son compatriote (Paolo Almalfitano), qui étaient dans le même bateau, ont été auditionnés en présence de traducteurs. Pour assurer leur défense, les mis en cause ont commis des ténors du barreau dont Mes François Sarr, Bamba Cissé, Cheikh Ahmadou Bamba Ndiaye, Bâ et Tandian…

Avant le placement sous mandat de dépôt de ces étrangers, les agents de Dakar Terminal (Babacar Coumba Diop et Alioune Badara Coulibaly) ont été déjà placés sous mandat de dépôt. Tandis que leurs collègues Amadou Preira et Gabriel Souleye Faye ont été placés sous contrôle judiciaire. Dans la foulée, leur patron a été libéré de manière très discrète. Le journal Libération de rappeler que dans le cadre du même dossier, cinq mandats d’arrêt ont été lancés contre les nommés Matheuw Fall, Vieux Diop, Seydina Mouhamed Ndiaye, Ibrahima Thiam alias Toubeye et Gustavo Elliot.

Une délégation judiciaire a l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (Ocrtis) a été demandé au Doyen des juges par le parquet pour poursuivre l’enquête.