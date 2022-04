Saint-Louis : Un ivrogne poignarde à mort un talibé

Un talibé a été tué hier, à Saint-Louis, aux abords du pont Moustapha Malick Gaye. Ledit talibé qui se rendait à Guet-Ndar pour récupérer son bol, a été intercepté par un ivrogne bien habitué des lieux. D’après Ndarinfo, pour des raisons encore inconnues, l’homme empoigne le garçon, avant de lui asséner un coup de poignard à la poitrine après un bref échange de mots.

L’insécurité galopante sur l’île avait récemment soulevé les habitants de ce quartier, qui réclamaient plus de veille de la part des autorités. Et, des groupes de jeunes sous influence de l’alcool, quémandent auprès des touristes et des passants, pour se partager après une bouteille dans un coin sinistre.

Livrés à eux-mêmes, ils ne bénéficient d’aucune cure de désintoxication ou programme de réinsertion. C’est une jeunesse en perdition et un véritable problème de sécurité.