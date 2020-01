Sahel: Macron annonce l’envoi de 220 soldats français supplémentaires

La France renforce sa présence militaire au Sahel. Lundi 13 janvier, Emmanuel Macron a annoncé que « 220 militaires » supplémentaires seront déployés pour renforcer l’opération Barkhane. La France et les pays du G5 Sahel (Niger, Tchad, Mauritanie, Burkina Faso, Mali) ont décidé de renforcer leur coopération militaire, face à la recrudescence des attaques jihadistes.

Lors d’un sommet à Pau, le G5 Sahel et la France se sont également accordés sur la mise en place d’une « coalition pour le Sahel ». Elle regroupera ces six Etats, les partenaires déjà engagés, ainsi que « tous les pays et organisations qui voudront y contribuer ».

Cette réunion survient alors que le sentiment anti-Français progresse au Mali et au Burkina-Faso. Ainsi, le président français avait indiqué vouloir des réponses concernant la présence des militaires français de l’opération Barkhane dans ces pays et demander aux pays du Sahel « qu’ils clarifient et formalisent leur demande à l’égard de la France et de la communauté internationale. »