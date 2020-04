Sadio Mané sur la suite de la Premier League : « Quoi qu’il arrive, je… »

Avec la pandémie du Covid-19 qui sévit en Europe, la suite des championnats de football est incertaine notamment la Premier League. Mais l’attaquant sénégalais de Liverpool, qui est actuellement leader du championnat, ne met pas en avant cette distinction.

Sadio Mané se dit prêt à tout accepter quelle que soit l’issue du champion. « Je veux gagner les matches qui restent à jouer et je veux remporter le trophée, c’est ce que j’aimerais. Mais avec cette situation, quoi qu’il arrive, je comprendrais », a raconté Sadio Mané mercredi à la radio anglaise Talksport.

Avec 25 points d’avance sur Manchester City avant l’interruption du championnat, Liverpool était presque assuré de décrocher son premier titre national depuis 1990. Et Mané son premier en Angleterre.

« C’est difficile pour Liverpool, mais elle a été bien plus dure pour des millions de gens dans le monde, reconnaît-il. Certaines personnes ont perdu des membres de leur famille et c’est la situation la plus compliquée. En ce qui me concerne, c’est mon rêve et je veux le gagner cette année. Si ce n’est pas le cas, je l’accepterais, c’est la vie. Espérons qu’on le gagne l’an prochain. »