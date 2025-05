L’absence de Sadio Mané de la liste des « Lions » continue de faire couler beaucoup d’encre. Alors que les supporters s’interrogent sur cette décision surprenante, le sélectionneur Pape Thiaw a livré une réaction mesurée et pleine de respect.

« C’est une décision personnelle que lui appartient. Moi, en tant que sélectionneur, je respecte cette décision. Maintenant, pour moi, c’est le collectif qui compte : composer une équipe avec les joueurs disponibles, prêts à se battre pour le maillot avec fierté », a déclaré Thiaw.

Un discours qui recentre le débat sur le groupe plutôt que sur les individualités, même si l’ombre de Mané plane inévitablement sur la tanière. Et pour cause, l’attaquant sénégalais sort d’une saison convaincante : 18 buts toutes compétitions confondues, dont 14 en championnat et 11 passes décisives. Des chiffres qui témoignent de son influence intacte sur le terrain.

Mais derrière ce choix se cache peut-être une volonté de tourner une page, ou simplement de se ménager après une année exigeante. En attendant, Pape Thiaw semble déterminé à faire sans son leader emblématique, misant sur la cohésion et l’état d’esprit de groupe.

Reste à savoir si l’équipe saura relever le défi sans l’un de ses piliers. Une chose est sûre : le débat est relancé, et tous les regards sont désormais tournés vers les « Lions » version Pape Thiaw.