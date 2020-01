Sadio et son Jet privé à 97 millions Cfa les 24 heures

Sadio Mané a certainement vécu une des semaines les plus mémorables de sa carrière. Auteur d’un beau but jeudi dernier avec son club, l’attaquant de Liverpool s’est ensuite envolé pour l’Egypte où il a reçu son premier sacre africain.



L’attaquant des Lions a rallié le pays des Pharaons à bord d’un jet privé. En effet, Sadio Mané, qui, à force d’efforts et d’abnégation, est devenu une star mondiale, commence à s’habituer aux voyages en Jet privé lors de ses petits déplacements en Afrique. Déjà lors de l’avant-dernière édition des Caf Awards, l’enfant de Bambali avait atterri à Dakar à bord d’un jet privé. Et au terme de la Coupe d’Afrique des nations, Liverpool, qui avait besoin de lui pour la suite de sa saison, avait ipso facto affrété un jet privé qui est venu le chercher.

Il n’appartient, pour l’instant, pas au cercle restreint des stars du foot, comme Cristiano Ronaldo, Neymay Samuel, Pogba, qui ont déjà leur propre coucou. Mais, les tarifs de location du rutilant appareil qu’il a utilisé du lundi 6 janvier au mercredi 8 janvier, ne sont pas à la portée de toutes les bourses. En effet, Sadio Mané a embarqué à bord d’un Legacy Embraer 650. L’avion coûte dans les 25 millions de dollars soit environ 13 milliards de Cfa.

Un jet long-courrier dont le confort et la performance ont conquis bien des stars, tel que Firminho qui avait été vu à bord du même type d’appareil avec sa compagne. Il dispose d’équipements permettant de servir des repas froid et chaud à bord, d’une vaste cabine luxueuse et confortable pouvant accueillir jusqu’à 13 passagers. L’appareil a des sièges en cuir et comprend une grande salle de bain et un espace dédié au service de boissons et de repas chauds ou froids.

Pour affréter ce jet, il faut casquer fort. Privatefly renseigne que sa location coûte 6218 euros l’heure. Soit plus de 4 millions de francs CFA. Pour les 24 heures donc, le coût s’envole facilement à près de 100 millions de francs Cfa. Calculez le cours de la mobilisation de l’avion durant les 3 jours. L’addition risque d’être bien salée.