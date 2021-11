C’est un drame innommable qui s’est passé à Sacré-Cœur, à Dakar. En début d’après midi, de nombreuses sources policières ont annoncé qu’un médecin nommé Falla Paye, titulaire d’un cabinet privé et frère d’un autre médecin, Mbaye Paye, a été découvert dans son cabinet sis à Sacré-Cœur, tout juste en face de l’école BEM.

Si aucune information n’a filtré pour le moment sur les circonstances de ce drame, tout porte à croire que “c’est le père de famille qui aurait tué ses enfants avant de se donner la mort.” Fait inédit, ce genre de drame n’a jamais été enregistré au Sénégal et de nombreux voisins actuellement sur place ont commencé à spéculer sur les raisons de ces tueries.

A en croire le voisinage, il s’agirait de deux filles et d’un garçon. Les enfants seraient âgés de 4, 8 et 11 ans. Pour le moment, rien n’explique plus que désespéré. Et personne ne peut dire le sort de la maman. Si elle était présente au moment des faits ou pas.