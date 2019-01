Saccage du siège de PASTEF : « La confrontation est inévitable car c’est ce que cultive Macky Sall » Bamba Diéye

Le siège du PASTEF saccagé par des nervis, dans la nuit mercredi 23 janvier, l’opposition s’est montrée solidaire vis-à-vis de leur camarade Ousmane Sonko. Ils se sont tous rencontrés au dit siège pour fustiger et condamner cette acte ignoble. C’est à cette occasion que Cheikh Bamba Diéye a témoigné sa solidarité et son soutien à Sonko et ses collaborateurs.

Cheikh Bamba Diéye demande à Sonko et ses partisans d’être vigilant, et prendre leur dispositions. Il n’a pas manqué de sensibiliser les sénégalais sur les méthodes que le pouvoir utilise pour dominer le peuple et les réduire au stade d’esclavage. « Si nous n’avons plus la liberté d’aller où nous voulons, que nous ne nous sentons plus en sécurité jusque chez nous, ils nous ont réduit à l’âge de la royauté où le roi se déplaçait dans le royaume et réquisitionnait tout ce qu’il voulait, et c’est vraiment dommage, car c’est dans ce forme de barbarie et d’arcaisme qu’ils nous ont réduit« .

Dans la même lancée il ajoute : »qui a intérêt à fermer tous les opposant en prison, qui a intérêt à manigancer pour les élections, qui a intérêt à détruire le système électoral, qui a intérêt à mélanger les cartes électeurs, si cette personne vous dit qu’il fait tout pour le bien être des populations, nous nous trompons lourdement, ouvrons grand les yeux« .

Il ajoute, « la confrontation est inévitable car c’est ce que Macky Sall a cultivé, cela fait 7 ans qu’il est dans cette logique, dons préparons nous à tous ces éventualités« .