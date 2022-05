Suivez la revue de la presse du 12 avril 2022 de Zik FM. Yewi Askan wi sur le chemin de se disloquer. Plusieurs membres en rogne parcequ’ils ne sont pas investis, ou bien se trouvent à une mauvaise place sur les listes. Une vraie rébellion est née au sein de Yewi Askan Wi.

Certains membres de Yewi Askanwi se disent frustrés et trahi, car ils pensent que la manière dont les listes sont confectionnées a trahi le fondement de cette coalition. Dans ce sens, Me Moussa Diop de s’en prendre à Khalifa Ababacar Sall “c’est un rancunier, et Ousmane Sonko est son complices dans ses actes”.

Mansour Sy Djamil, Cheikh Bamba Diéye entres autres sont tous fâchés, car ils pensent être bafoué avec cette liste.