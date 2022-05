Revue de la presse: Suivez la revue de la presse du 12 avril 2022 de RFM

Suivez la revue de la presse du 12 avril 2022 de 2A TV. Elections législatives de toutes les frustrations. Moustapha Guérassy, Cheikh Bamba Diéye, entre autres très remontés contre Yewi Askan Wi. Car ils ne se retrouvent vraiment pas dans ces listes. Et dans ce sens, Mansour Sy Djamil, apostrophe Khalifa Sall en lui demandant si réellement celui ci pense que la quinzième place est une place adéquate pour lui.

Me Moussa Diop d’aborder dans le même sens et de dire que tout cela est de la faute de Khalifa Sall, et que Ousmane Sonko est son complice.