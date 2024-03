Les révélations de Mory Diaw sur son parcours : « Je n’ai pas choisi être gardien de but, ça m’est tombé dessus »

Dans un récent épisode d’Extra Time diffusé sur les réseaux sociaux de son club, Clermont Foot, Mory Diaw, le gardien international sénégalais de 30 ans, s’est livré sur son parcours singulier.

Malgré la position délicate de Clermont en Ligue 1, se trouvant actuellement en queue de classement et se dirigeant potentiellement vers une relégation, Mory Diaw a maintenu une dynamique positive, enchaînant des performances solides. Dans une vidéo publiée par le club français sur les réseaux sociaux, le gardien sénégalais a répondu à diverses questions. Pourquoi est-il devenu gardien de but ? Dans une confession, il a révélé que sa carrière de gardien n’était pas un choix délibéré, mais plutôt une opportunité inattendue. « Je ne l’ai pas choisi, ça m’est tombé dessus. En tant que jeune, on était dans un tournoi, et le gardien qui devait venir n’est pas venu. Je l’ai remplacé et j’ai fini meilleur gardien du tournoi (rires) et je n’ai plus bougé », a-t-il partagé avec une pointe d’humour.

L’ancien portier du Paris Saint-Germain a également répondu à des questions sur ses coéquipiers, notamment sur le fait que sa doublure et compatriote sénégalais, Massamba Ndiaye, soit plus grand que lui. Le gardien de but a répondu avec humour : « Non ce n’est rien ça. Il est plus grand mais c’est mon petit (Rires…). »