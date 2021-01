Retrouvez le classement mondial des applications les plus téléchargées en 2020, de manière globale et par catégorie.

Apptopia, l’entreprise américaine spécialisée dans la data destinée aux développeurs d’applications mobiles, présente le classement mondial des applications les plus téléchargées. La hiérarchie s’appuie sur une combinaison des chiffres d’iOS et de Google Play, et propose des classements par catégorie : jeux, réseaux sociaux, divertissement, shopping, vidéo à la demande, communication, éducation…

TikTok en tête des applications les plus téléchargées dans le monde

Avec 850 millions de téléchargements en 2020, TikTok prend la tête du classement des applications les plus téléchargées et dépasse ainsi les apps détenues par Mark Zuckerberg. On retrouve respectivement WhatsApp en deuxième position (600 millions de téléchargements), puis Facebook en troisième place (540 millions de téléchargements), et enfin Instagram (503 millions de téléchargements) à la suite du classement.

Avec l’augmentation du télétravail, Zoom fait logiquement son entrée au classement et se place en 5e position avec 477 millions de téléchargements pour l’année 2020. Messenger se place en 6e place avec 404 millions de téléchargements, puis nous retrouvons Snapchat (281 millions de téléchargements) et Telegram (256 millions de téléchargements en 2020). Enfin, Google Meet se classe 9e avec 254 millions de téléchargements et Netflix clôture le classement avec 223 millions de téléchargements.

Top 10 des applications les plus téléchargées dans le monde en 2020

TikTok WhatsApp Facebook Instagram Zoom Messenger Snapchat Telegram Google Meet Netflix

Top 10 des applications les plus rentables dans le monde en 2020

Du côté des applications les plus rentables en 2020 dans le monde, nous pouvons remarquer que les applications de divertissement ont particulièrement la côte. TikTok est encore une fois à la tête de ce classement, avec un montant total des recettes estimé à 540 millions de dollars. Nous retrouvons également des plateformes de vidéos à la demande comme Disney+ (314 millions de dollars), Tencent Video (300 millions de dollars) et Netflix (209 millions de dollars).

TikTok Tinder YouTube Disney+ Tencent Video Piccoma LINE Manga LINE iQIYI Netflix

Among Us!, jeu le plus téléchargé au monde en 2020

Sans grand étonnement, le succès mondial d’Among Us! permet au jeu d’obtenir la première place au classement des jeux les plus téléchargés avec 264 millions de téléchargements.

Top 10 des jeux les plus téléchargés dans le monde en 2020 :

Among Us! Subway Surfers Garena Free Fire PUBG Gardenscapes Roblox Hunter Assassin Tiles Gop Join Clash Brain Test

Netflix, toujours en tête des téléchargements des applications de vidéos à la demande

Avec un total de 220 millions de téléchargements, Netflix prend la tête du classement des applications de VOD les plus téléchargées dans le monde en 2020. YouTube occupe la deuxième la seconde place avec 170 millions de téléchargements. Sur la dernière marche du podium, nous retrouvons Amazon Prime Video avec un total de 130 millions de téléchargements.

Top 10 des applications de vidéos à la demande les plus téléchargées dans le monde en 2020

Netflix YouTube Amazon Prime Video Disney+ MX Player Hotstar iQIYI Tubi Tencent Video Pluto TV

WhatsApp domine le classement des applications de communication les plus téléchargées

Avec 600 millions de téléchargements en 2020, WhatsApp figure premier au classement, suivi par Zoom, avec 477 millions de téléchargements, et Messenger avec 403 millions de téléchargements. Telegram, actuellement en 4e position, devrait voir son classement modifié en 2021 puisqu’il vient d’atteindre 500 millions de téléchargements suite au changement de la politique de confidentialité de WhatsApp. WhatsApp Business, l’application conçue pour les entreprises et sortie en 2018, occupe la 8e place avec 113 millions de téléchargements.

Top 10 des applications des services de communication les plus téléchargées dans le monde en 2020

WhatsApp Zoom Messenger Telegram Google Meet Microsoft Teams Discord WhatsApp Business WeChat imo

TikTok, Facebook et Instagram règnent sur le classement des réseaux sociaux

À la tête du classement mondial des applications les plus téléchargées en 2020, TikTok occupe donc également la première place du podium des apps des réseaux sociaux les plus téléchargées. Nous retrouvons Facebook (540 millions de téléchargements) et Instagram (503 millions de téléchargements) sur les autres marches du podium. Avec 281 millions de téléchargements, Snapchat figure en 4e position, loin derrière.

Top 10 des applications réseaux sociaux les plus téléchargées dans le monde en 2020