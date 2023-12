Respect décisions Justice : Un avocat de Sonko réchauffe la note de Macky au SG de l’Onu

La DGE refuse toujours de réintégrer Ousmane Sonko sur le fichier électoral, malgré la décision, à effet immédiat, rendue le 14 décembre par le Tribunal Hors classe de Dakar. Me Said Larifou, du pool d’avocats de Ousmane Sonko, qui dit saisir le SG des Nations-Unies, António Guterres, a dévoilé la note que lui a adressée, en juillet dernier, le Président Sall.

Au vu de l’article 47 du code électoral, l’intégration de Sonko devait être de facto. Mais le mandataire de l’opposant qui s’était rendu, lundi 18 décembre , à la Direction générale des élections, a été envoyé balader.

Ce, à la grande colère et inquiétude d’un des avocats du leaders de Pastef. Me Said Larifou qui a saisi António Guterres, Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU) pour lui rappeler les promesses du Président Sall pour une indépendance de la Justice, brandissant la note adressée à Guterres…

« Je rappelle que lors de la visite du Président Macky Sall, de juillet dernier pour rencontrer, à sa demande, le Secrétaire Général des Nations-Unies, Il avait, de surcroît, indiqué qu’il était respectueux des règles de droit en vigueur et de l’indépendance de la justice, tout en précisant à l’encontre du parti de l’opposition, le PASTEF, et de son Président, son principal opposant Ousmane Sonko, que les décisions judiciaires devraient elles aussi être respectées », a révélé sur Presafrik Me Larifou.