Report des JOJ de Dakar en 2026: les explications du ministre des Sports Matar Ba

Le ministre des Sports du Sénégal Matar Ba a fait face à la presse ce jeudi pour s’exprimer sur le report à l’année 2026 des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) qui devaient se tenir à Dakar en 2022. Cela d’un commun accord, à l’amiable et en toute connaissance de cause entre le Gouvernement et le Comité International Olympique (CIO). « Cette décision, qui prend en compte un certain nombre de paramètres liés au contexte de la crise de la COVID 19 et la situation économique mondiale, fait suite à une proposition du Président de la République du Sénégal, Son Excellence Monsieur Macky SALL favorablement accueillie par Monsieur Thomas BACH, Président du Comité International Olympique », a déclaré Matar Ba.

Qui poursuit en indiquant que: « La décision de reporter les Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2022 a été prise après une réflexion approfondie et beaucoup d’échanges entre les autorités du Sénégal et du Comité International Olympique. Elle répond à une exigence de responsabilité et à un souci d’efficacité ».

Le ministre des Sports assure que tous les éléments liés à ce report ont été passés en revus, « notamment, la crise de la COVID 19 qui a entrainé le report des Jeux Olympiques de Tokyo à 2021 et des grandes compétitions sportives internationales. »

Monsieur Ba de souligner que « les activités du Comité International Olympique, des Comités Nationaux Olympiques, des Fédérations Internationales ont aussi été fortement affectées. »

D’après lui, « ce report permettra à notre pays, selon les termes mêmes du communiqué conjoint, de poursuivre les excellents préparatifs menés avec l’appui du CIO et des fédérations internationales ».

