Réouverture des classes en période de pandémie: Une Décision difficile mais l’Etat est dans son Rôle régalien.

Dès l’apparition du Premier cas au Sénégal j’écrivais dans l’un de mes articles que le Virus ne pouvait avoir meilleure Terre d’accueil que le Sénégal (pays d’évènements) et meilleur allié que l’homo- Sénégalensis au regard des croyances, des us et coutumes, des cultures. Pourtant l’Etat du Sénégal a eu jusques là une gestion très responsable, irréprochable et sans doute l’une des meilleures au Monde, aux plans politique (union sacrée), technique (Résultats sanitaires), social (mesures sociales), économique (Fonds de Résilience Covid-19) et sociologique (prise en compte des réalités du pays) Ceci aurait pu nous faire sortir de ce fléau sans grands dommage, n’eût été la grande prégnance des contingences sociologiques Sénégalo-Sénégalaises dont nous sommes individuellement et collectivement responsables.

Hélas la solution politique la plus opérationnelle parce que la plus fédératrice de nos défauts et qualités, reste une complexe et soutenue accommodation avec le VIRUS

IL serait donc un paradoxe voire absurdité et même une injustice de la part de l’Etat, de continuer à fermer l’Ecole, au risque de la conduire à une Année blanche aux conséquences économiques, sociales, insondables, au même moment où il libère tous les autres secteurs et demande à vivre avec le Virus, faute de Pouvoir amener la population Sénégalaise à adopter des attitudes idoines et responsables contre la propagation de la Covid-19.

Au demeurant toutes les mesures d’accompagnements prises pour une gestion humanitaire et humaniste de la pandémie, n’ont pas permis à la majorité des Sénégalais de prendre conscience du péril et d’être plus à l’aise dans l’observance de mesures barrières et force est de constater impuissant et avec regret que la pandémie a encore de beaux jours dans notre pays. Il serait donc suicidaire de vouloir rester dans l’expectative car la bataille sera âpre, longue et à la fois sanitaire et économique. IL faut la gagner ou périr et pour ce faire, un sursaut national et patriotique au tour de l’Etat et autour de toutes les initiatives pour leur assurer un succès. L’Etat aurait failli s’il ne tentait pas de sauver de manière progressive et graduelle l’Année. Les Enseignants ne seraient pas moins redevables que leurs cousins de la Santé qui sont au corps à corps avec la pandémie depuis des mois au risque de leur vie or le combat est le même, il s’agit de sauver à tout point de vue les Ressources humaines du Pays.

En état de guerre, l’Etat doit tout faire pour survivre et cette survie repose sur la continuité du service public sans laquelle il n’ya plus d’Etat. Beaucoup de mes collègues enseignants ont compris que en temps de guerre, tout fonctionnaire de l’Etat est un soldat de réserve, mobilisable en tout Temps et en tout Lieu, qu’ils constituent non seulement le gros de la troupe mais que l’Enseignement, leur corps de métier, reste l’épine dorsale de l’Etat. Le devoir leur impose engagement et ingéniosité pour tenir haut et imprenable le flambeau du front stratégique dont ils ont en charge. IL faut vraiment être un « Mongole » dans la corporation ou un anti-système pour souhaiter une Année blanche ou pour s’offusquer d’un éventuel alignement de notre pays sur le reste du Monde dans cette tragédie Mondiale

IL nous revient à nous tous, parents d’éléves, Elus locaux , communautés, d’apporter à tous ces vaillants soldats soutien, confort et prières pour que l’on arrive à limiter les dégâts du Virus à couronne et à le bouter dehors. Plaise au Tout Puissant, l’Omnipotent, l’Omniscient!

Waly Ndiaye , syndicaliste, ancien coordonateur des Revendications SUDES/CSA