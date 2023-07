“Je suis déçu. Je suis déçu par le système”. C’est la première réaction de Me Ciré Clédor Ly après le refus d’octroyer la liberté provisoire aux principaux détenus de l’affaire Boffa Bayotte condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, René Capin Basséne et Omar Ampoï Bodian. Selon l’avocat, c’est un problème de système et cela doit nécessiter des réformes profondes pour “le respect de la dignité humaine, la liberté humaine, la présomption d’innocence”.

Me Ciré Clédor Ly dit ne pas comprendre pourquoi le juge a refusé la liberté provisoire aux détenus René et Ampoy qui, selon lui, n’ont aucun intérêt à fuir et laisser leurs familles sur place, ce qui peut être suffisant à éliminer l’absence de garantie de représentation.

L’avocat regrette la lenteur notée par rapport au dossier d’appel sur cette affaire pour tenir les débats de fond.

Me Ciré Clédor Ly se réjouit du fait que le dossier soit prêt à être jugé. Le jugement est disponible et a été transmis avec l’ensemble des documents, un atout et un gain pas mimine selon l’avocat.

L’avocat de la défense s’est désolé du refus de la Cour de restituer les effets personnels de Omar Ampoï Bodian saisis et qui ne servent à rien à la justice et n’ont pratiquement aucune valeur monétaire.