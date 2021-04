Réformes des Masters : la Coordination des étudiants de Saint-Louis décrète une grève de 72h

La Coordination des étudiants de Saint-Louis, a décrété lundi, une grève qui fera 72 heures et trois jours sans tickets de restauration.

Suite aux réformes concernant les Masters, qui ont été prises par le ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, les amicales des différentes universités de cette région, refuse ces mesures et exigent des bourses pour tout étudiant valablement sélectionné en Master et remplissant les conditions d’attribution.

Pour résoudre définitivement ce problème, ces derniers ont donné un délai d’une

semaine au ministre de l’Enseignement Supérieur, Dr Cheikh Oumar Anne.