Réélu au 1er tour de l’élection, Macky Sall félicité par les Etats-Unis

Une semaine après sa réélection à la tête du pays pour un mandat de 5 ans, le président Macky Sall a été félicité par les Etats-unis d’Amérique à travers son Secrétaire d’Etat Michael Pompeo dans une déclaration.

Les Etats-Unis ont adressé « leurs plus chaleureuses félicitations » au président Macky Sall réélu pour un second mandat à l’issue de la présidentielle du 24 février dernier. Dans une déclaration du Département d’Etat des Etats-Unis, Michael R. Pompeo, Secrétaire d’Etat des Etats-Unis, salue « le peuple sénégalais et tous les candidats pour l’engagement dont ils ont fait preuve envers un processus électoral pacifique ».

« Nous sommes attachés à notre relation avec le Sénégal, qui est enracinée dans nos idéaux communs : la prospérité, la sécurité et la bonne gouvernance », indique le secrétaire d’Etat américain. Une relation enracinée à travers les idéaux communs de la prospérité, de la sécurité et de la bonne gouvernance.

En outre, les Etats-Unis se réjouissent de pouvoir continuer à travailler avec Macky Sall « avec l’objectif de renforcer les normes démocratiques dans la région et de faire progresser les intérêts que nous partageons depuis longtemps en matière de développement économique, de commerce et d’investissement, d’institutions démocratiques et de protection de la sécurité régionale et mondiale ».