La traque des membres de l’ancien régime soupçonnés de détournement de fonds publics est lancée. Libération rapporte dans son édition de ce lundi que le procureur de la République, Ibrahima Ndoye, a en effet émis «plusieurs soit-transmis concernant les rapports de l’Ige, de la Cour des comptes, de l’Igf, de l’Ofnac, de la Centif…». Le journal ajoute que les documents «seront ventilés dans les prochaines heures entre la Section de recherches et la Division des investigations criminelles (Dic)», chargées des enquêtes.

La même source souligne que pour le rapport de l’Igf sur la gestion du Prodac, transmis à la Dic, l’agent judiciaire de l’État s’est constitué partie civile.

En attendant le démarrage des auditions, la justice a pris des mesures conservatoires. «Des sources autorisées renseignent qu’une liste composée de plus d’une trentaine de personnes- anciens dignitaires, hommes d’affaires, hauts fonctionnaires…- a été transmise à la Police de l’air et des frontières (Paf) pour opposition», souffle Libération.

Mamadou Guèye et Abdoulaye Sow ont récemment fait les frais de cette mesure. Le quotidien d’information rapporte que les deux hommes ont été bloqués à l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass (Aibd) alors qu’ils voulaient embarquer pour l’étranger.

Le premier est l’ancien directeur des Domaines. Le second, deuxième vice-président de la fédération sénégalaise de football (Fsf) et ministre de l’Urbanisme jusqu’à la fin de la présidence de Macky Sall, était de la délégation des Lions qui affrontent les Hirondelles du Burundi, ce lundi à Lilongwe (Malawi), pour le compte des qualifications de la CAN 2025.