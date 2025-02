Reddition des Comptes et Gouvernance : transparence, justice et responsabilité au service de la Nation par Maguette Wade

La reddition des comptes ne constitue ni un projet politique ni un programme électoral. Elle s’inscrit dans les principes fondamentaux de la bonne gouvernance et dans l’obligation de rendre compte de la gestion des ressources publiques. En ce sens, le régime en place a fait preuve de courage et de transparence en mettant en avant cette exigence démocratique, une démarche qu’il convient de saluer et d’encourager.

Toutefois, il est primordial que ce processus ne soit pas détourné à des fins partisanes. Comme l’a justement souligné le président du Parlement, la reddition des comptes ne doit pas devenir un instrument de règlement de comptes politiques. Elle doit avant tout servir à renforcer la confiance des citoyens dans les institutions publiques. À cet égard, toute personne mise en cause doit pouvoir bénéficier d’un traitement équitable, dans le strict respect des droits de la défense. Il appartient à la justice de mener son travail en toute indépendance, à l’abri des influences politiques et des pressions extérieures, afin de garantir l’impartialité des décisions rendues.

L’importance de la compétence dans la gouvernance

Le doyen Magued Wade, dans l’émission survol à Kewoulo, met en lumière une problématique récurrente dans les sphères de gouvernance en Afrique :

“Le malheur des nations provient souvent de la ruée des incompétents vers les hautes fonctions. Ils croient ainsi se grandir, mais ils ne font, hélas, qu’exposer leur incurie.”

Cette réflexion illustre un défi majeur : l’accession aux postes stratégiques par des individus ne disposant ni de l’expertise ni de la rigueur nécessaires peut gravement compromettre le développement et la stabilité d’un pays. Une administration efficace et performante repose sur la compétence, l’intégrité et la capacité à servir l’intérêt général. Il est donc impératif de promouvoir une élite dirigeante qualifiée, dont la mission première est d’œuvrer pour le bien-être des populations.

Une Gouvernance Transparente au Service du Développement

L’objectif ultime de toute politique publique doit être l’amélioration des conditions de vie des citoyens. À cet effet, une gestion rigoureuse et transparente des ressources publiques est indispensable pour assurer une gouvernance efficace et inclusive. La reddition des comptes ne doit pas être perçue comme une menace, mais comme un levier essentiel pour renforcer la démocratie, garantir l’équité et instaurer un climat de confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Enfin, la justice, en tant que pilier fondamental de l’État de droit, doit pouvoir jouer pleinement son rôle sans entraves. Une justice indépendante et impartiale constitue le socle d’un État fort et crédible, capable d’assurer une gouvernance responsable et durable. Il est donc impératif de veiller à ce que la reddition des comptes demeure un outil au service de l’éthique et du progrès, et non un instrument de persécution politique.

La reddition des comptes est un impératif démocratique qui ne doit souffrir d’aucune instrumentalisation. Son application rigoureuse, alliée à une gouvernance basée sur la compétence et la transparence, est la clé d’un développement harmonieux et inclusif. Les décideurs doivent en être pleinement conscients et s’engager résolument dans cette voie, afin d’instaurer un État véritablement au service de ses citoyens.