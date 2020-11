Record de but Sadio Mané retrouve Diouf au sommet

En marquant son 21e but en sélection, ce dimanche face à la Guinée Bissau, à l’occasion de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2022, Sadio Mané a égalé El Hadji Ousseynou Diouf.

Sur une pelouse lourde et impraticable, les Lions ont réussi à s’imposer difficilement. Cette qualification est décrochée grâce à un but signé Sadio Mané à la 84e minute de jeu. Sur une action bien menée et aidée par Habib Diallo, l’attaquant de Liverpool a pris ses responsabilités en mettant le ballon au fond des filets, mettant fin à une invincibilité de la sélection Bissau guinéenne à domicile, depuis 5ans

C’est son 21e but en sélection. Mané égale El Hadji Ousseynou Diouf et envoie en même temps ses partenaires au Cameroun à deux journées de la fin des éliminatoires.

Le classement des meilleurs buteurs

Henri Camara : 31 buts

El Hadj Diouf : 21

Mamadou Diallo : 21

Sadio Mané : 21

Mamadou Niang : 20

Jules François Bocandé : 20

Moussa Sow : 18

Papiss Demba Cissé 17