Recettes douanières en Zone Sud: le colonel Malang Diédhiou et ses hommes récoltent 2,4 milliards FCFA

Les recettes douanières sont ressorties en hausse de 450 millions de francs en 2019 au sud du pays sur fond de saisies de chanvre indien estimées à près de 630 kilogrammes la même année, a révélé lundi à Ziguinchor, le colonel Malang Diédhiou, directeur régional des douanes de la zone sud

‘’Nous avons eu des résultats très appréciables en 2019 avec des recettes douanières estimées à plus de 2, 4 milliards FCFA contre 1,9 milliards en 2018 soit une hausse de 450 millions de francs CFA’’, a expliqué M. Diédhiou.

Il intervenait au cours d’une cérémonie marquant la célébration dans la capitale du Sud, de la Journée internationale des douanes. Une manifestation ayant enregistré la présence des autorités administratives et locales, des autres corps des forces de défense et de sécurité et divers autres autres acteurs.

‘’En début 2019, nous avions un objectif annuel de 1, 32 milliards FCFA. Cet objectif a plus que doublé en atteignant plus de 2,4 milliards. Nous assistons à un accroissement des objectifs tous les ans’’, a signalé le directeur régional des Douanes du Sud.

Le colonel Diédhiou a mis ces ‘’bons résultats sur le compte des subdivisions des services douanières du Sud par leurs nombreux efforts ayant par exemple abouti à l’obtention de recettes de l’ordre de 229 millions de francs tirées des saisies, des amendes et de la vente.

La Direction régionale des Douanes du Sud s’est aussi illustrée dans la lutte contre la contrebande et le trafic de drogue avec notamment 629,4 kilogrammes de chanvre indien saisis, ainsi qu’un lot de médicaments contrefaits dont le montant tourne autour de 253 millions en 2019 contre 28 millions collectés en 2018.

L’édition 2019 de la Journée internationale des Douanes est axée sur le thème ‘’Durabilité au cœur de l’action douanière pour les personnes, la prospérité et la planète’’.

L’adjoint du gouverneur de Ziguinchor en charge des affaires administratives, Mbaye Dionne, a de son côté souligné la nécessité de vulgariser les rôles et fonctions des douanes auprès des populations afin de créer un climat propice au commerce licite tout en préservant l’environnement.