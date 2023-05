Rebondissement sur le dossier coktails molotov

Malgré ses dénégations, les éléments du commissaire Bara Sankaré de la Sûreté urbaine (Su), qui mènent l’enquête, ont déniché de nouveaux indices contre la dame en question.

Selon L’Observateur, qui donne l’information, il ressort des éléments de l’enquête que les huit mis en cause, qui ont été interpellés le 25 avril dernier, avant le procès Ousmane Sonko / Mame Mbaye Niang, à Malika, Keur Massar et Guédiawaye, recevaient des transferts de fonds d’un numéro de téléphone via l’application Wave.

L’argent reçu estimé à 4 millions F CFA devait servir à l’achat d’essence, de fumigènes et autres produits pour la confection des coktails molotov.

L’exploitation du numéro a permis d’identifier sa propriétaire : Awa Diop. C’est ainsi qu’elle a été interpellée le 28 avril dernier puis déférée pour financement de terrorisme.