Économie sociale et solidaire : les élus locaux africains souhaitent ouvrir les portes à un avenir meilleur pour les femmes

Échanges autour d’un dîner à la Terrou Bi pour renforcer la place des femmes dans la vie économique et sociale. Cela donne de l’espoir à cette partie de la population. C’est ce qui motive, l’Administrateur Général du FONGIP, Thérèse Faye Diouf pendant les discours. « La participation du Réseau des Femmes Elues Locales d’Afrique (REFELA), permettra à coup sûr d’ouvrir de nouvelles perspectives, des opportunités de partenariats avec les acteurs du développement », a déclaré Thérèse Faye Diouf. D’après la Commission, les autorités nationales ont déployé des efforts pour promouvoir les droits des femmes. Elle veut que la règle de la parité en soit la preuve.

Au cours de cette rencontre, les femmes ont réaffirmé leur engagement de jouer davantage leur responsabilité dans le développement de leur terroir, dans la lutte contre la précarité. Elles croient qu’elles sont mieux préparées, armées pour faire face aux défis entravant leur épanouissement aux plans social, économique… « En tant que femmes décideurs, nous avons la responsabilité d’impacter véritablement nos territoires. Nous n’avons pas le droit d’échouer. Nous avons le devoir de réussir », croit Khadija Mahécor Diouf qui s’adressait à ses sœurs d’Afrique.

Elle reconnaît que ça ne sera pas une mince affaire mais c’est possible d’écrire les belles pages de l’histoire dans le processus d’amélioration des conditions de vie des femmes. « Je suis sûre que chacune d’entre nous, en réunissant la mission qui est la sienne pourra ouvrir une ouvrir une pour une porte pour d’autres jeunes femmes (…). Le chantier est vaste mais impossible n’est pas féminin. Nous allons le faire parce que nous serons demain ces femmes qui écriront les plus belles pages de l’histoire de l’Afrique », exalte le Maire Khadija Mahécor Diouf. Pour ouvrir les portes de l’espoir pour les femmes d’Afrique, il y a une nécessité d’unir les forces.

Prenant la parole, la vice-présidente du Réseau des femmes élues locales du Maroc, Fatma El K’hiel a salué la Teranga sénégalaise qui vient corroborer le projet d’économie solidaire entre les pays du monde. « Le Maroc et le Sénégal ne sont pas amis mais des frères », a-t-elle relevé. A la vérité, un autre avenir pour les femmes d’Afrique ne peut que se construire avec l’effort de toutes les organisations féminines d’Afrique et de toutes les femmes.

« Nous sommes solidaires car nous appartenons à une grande famille qu’est l’Afrique, terre généreuse, constructive, une terre qui fait appel à toutes les compétences, surtout celles des femmes et des jeunes », a indiqué Fatma El K’hiel. Par la suite, le Ministre de la Microfinance et de l’Economie Sociale et Solidaire, Victorine Anquedich Ndeye a rappelé que l’économie sociale et solidaire est au cœur des priorités nationales. Cette réflexion s’est terminée sur une belle note. L’artiste, Pape Diouf a entonné de belles mélodies à l’honneur des femmes qui se battent pour changer leur avenir.