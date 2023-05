Ministère du Commerce: propositions de prix pour le sucre et l’huile

« L’effet recherché est la stabilité du marché intérieur tant au profit des consommateurs que des opérateurs économiques », renseigne le communiqué du ministère.

Au terme des échanges entre autorités, commerçants et consommateurs, des propositions de révision de prix ont été retenues.



Pour l’huile de palme raffinée, le prix plafond proposé dans la région de Dakar est :

– à l’import, 20.200 FCFA/bidon de 20 litres ;

– au prix en gros, 20.700 FCFA/bidon de 20 litres ;

– au prix demi gros, 21.200 FCFA/bidon de 20 litres ;

– au prix détail, 1.100 FCFA/litre soit une baisse de 100FCFA/litre au détail.

Pour le sucre cristallisé, le prix plafond proposé dans la région de Dakar est :

– à l’import, 616.000 FCFA/tonne ;

– au prix en gros, 621.000 FCFA/tonne ;

– au prix demi gros, 627.000 FCFA/tonnes ;

– au prix détail, 650FCFA/kg soit une augmentation stabilisée à 75 FCFA/kg du fait de la hausse des cours mondiaux même si les efforts consentis par l’Etat ont permis de contenir cette hausse sur le marché intérieur.