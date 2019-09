Real : Benzema et son entente avec CR7

Dans un documentaire de la chaîne RMC Sport, l’attaquant du Real Madrid Karim Benzema (31 ans, 3 matchs et 2 buts en Liga cette saison) a évoqué sa relation avec Cristiano Ronaldo (34 ans, 2 matchs et 1 but en Serie A cette saison). L’ancien Lyonnais ne garde que de bons souvenirs de son ex-partenaire, désormais à la Juventus de Turin.

« Avec moi, il a toujours été bien, même dans des moments moins bien pour moi à Madrid. Il a dit de ne pas me siffler, il m’a laissé des penaltys. On s’est toujours cherché. (…) Le finisseur, c’était Cristiano. Avec Cristiano, je jouais dans un autre rôle. Plus dans la construction, en mouvement, pour créer des espaces. Un numéro 9 ne doit pas forcément être un buteur. Pour moi, Cristiano, c’était le buteur, même s’il jouait à gauche », a décrypté le Français.

Maxifoot