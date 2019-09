PSG, Barça : Neymar en a pleuré

Pendant plus de deux mois, le dossier Neymar a fait la Une de l’actualité sportive. Après deux ans au Paris Saint-Germain, le Brésilien voulait retourner au FC Barcelone, mais le club catalan n’a pas réussi à convaincre ses homologues parisiens avec une offre satisfaisante. Finalement, à quelques heures de la fermeture du mercato, la décision a été prise que le transfert ne se ferait pas et que l’international auriverde passerait une saison de plus en Ligue 1.

Et selon l’émission El Chiringuinto, l’attaquant aurait très mal vécu cette décision. Samedi soir, la direction blaugrana a appelé le joueur pour lui confirmer que l’opération n’aboutirait pas, ce qui a rendu le numéro 10 parisien inconsolable, celui-ci ne pouvait pas s’empêcher de pleurer en apprenant la nouvelle explique le média espagnol. Neymar devra prendre son mal en patience et attendre la prochaine fenêtre des transferts pour quitter la capitale française.