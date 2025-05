Réaction de Ousmane Sonko après la défaite de Amadou Hott à la BAD

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a adressé ce jeudi 29 mai, un message de félicitations à Sidi Ould Tah, candidat de la République islamique de Mauritanie, élu plus tôt dans la journée président de la Banque Africaine de Développement (BAD) lors des Assemblées annuelles à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Dans un post , Sonko a salué cette victoire, tout en rendant hommage à la campagne de qualité menée par le candidat sénégalais, Amadou Hott.

Sidi Ould Tah a remporté l’élection avec une large majorité de 76,18 % des voix après trois tours de scrutin, devançant le Zambien Samuel Maimbo (20,26 %) et le Sénégalais Amadou Hott (3,55 %). « Nous félicitons très chaleureusement Monsieur Sidi Ould Tah et lui souhaitons plein succès », a déclaré Ousmane Sonko, ajoutant que « tous les quatre autres candidats étaient également méritants » et que cette élection est une victoire pour l’Afrique entière. Tah, ancien ministre mauritanien des Affaires économiques et des Finances, succédera au Nigérian Akinwumi Adesina le 1er septembre 2025 pour un mandat de cinq ans.

Le Premier ministre a également tenu à souligner la qualité de la campagne menée par Amadou Hott, ancien ministre sénégalais de l’Économie et ancien vice-président de la BAD. « Nous tenons à souligner la belle qualité de la campagne de notre compatriote Amadou Hott », a-t-il indiqué, l’encourageant à « poursuivre sa noble ambition pour l’Afrique ».