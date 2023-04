RDC« Il n’y a aucun problème que Joseph Kabila adhère à l’Union sacrée »

« Il n’y a aucun problème que Joseph Kabila adhère à l’Union sacrée. Il n’y a pas de victoire sans sacrifice, si porter les anciens Kabilistes et autres seigneurs de guerre et ceux qui ont détourné les deniers publics, est un sacrifice que Félix Tshisekedi doit faire pour gagner un deuxième mandat, je le comprends et je l’encourage », estime Alain Daniel Shekomba, ancien candidat président de la République.

Pour l’ingénieur congolais et proche du pouvoir en remplace, Alain Daniel Shekomba, l’ancien président de République, « Joseph Kabila a de l’expérience », il avance même en disant : « déjà, Joseph Kabila a mis en marche la première alternance Pacifique et il l’a accompagné en ne faisant rien pour la discréditer ».

Et toutes les critiques contre la gouvernance de Kabila pendant qu’il était au pouvoir, Alain Daniel Shekomba précise qu’il s’agit de la politique. Et en « la chose la plus importante en politique, c’est la stabilité. Sans stabilité, on ne peut rien faire », a-t-il ajouté.

Celui qui voulait enquêter sur les patrimoines de Joseph Kabila parle désormais du pardon de la République envers Kabila. « Le Christ avait pardonné Pierre, après l’avoir renié trois fois », rien n’empêche que Kabila soit aussi pardonné.

Pendant ce temps, l’Union sacrée, famille politique du Chef de l’État Félix Tshisekedi se dote déjà d’une charte. Plusieurs anciens proches de Kabila ont signé ladite charte à Kinshasa.