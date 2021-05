RDC: Goma évacuée face aux risques de catastrophe liés à l’éruption du volcan Nyiragongo

Des dizaines de milliers de personnes ont commencé à quitter Goma, dans l’est de la République démocratique du Congo, ce jeudi. L’actuel gouverneur militaire de la province, le général Constant Ndima, a ordonné l’évacuation d’une partie de la ville alors que se réveillent les risques liés à l’éruption du volcan Nyiragongo de samedi dernier.

Les autorités de Goma ont ordonné hier jeudi 27 mai au matin l’évacuation de dix quartiers de la ville de 600 000 habitants du fait des risques liés à l’éruption du volcan Nyiragongo de samedi dernier. « Les données actuelles de la sismicité et de la déformation du sol indiquent la présence de magma sous la zone urbaine de Goma, avec une extension sous le lac Kivu », a déclaré hier matin dans une adresse à la population sur les médias locaux, le gouverneur militaire de la province du Nord-Kivu, le général Constant Ndima. « On ne peut actuellement pas exclure une éruption à terre ou sous le lac (Kivu) qui pourrait advenir sous très peu, voire sans aucun signe précurseur », a expliqué le général Ndima, citant les noms de dix quartiers de la ville.

Depuis l’éruption de samedi dernier qui a causé la mort d’au moins 32 personnes et détruit des centaines d’habitations, la plupart des habitants qui avaient fui avaient regagné leur domicile et l’activité commençait à reprendre, et ce malgré les nombreuses secousses qui continuent de secouer la région. En 2002, l’éruption du Nyiragongo avait fait une centaine de morts.

source rfi