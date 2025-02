Rapport de la Cour des Comptes : Sonko accuse directement Macky Sall

L’examen approfondi du rapport de la Cour des Comptes met en lumière des irrégularités d’une gravité exceptionnelle, révélant des dysfonctionnements systémiques dans la gestion des ressources publiques. L’ampleur des anomalies constatées soulève de sérieuses inquiétudes quant à la transparence, à la rigueur budgétaire et au respect des principes de bonne gouvernance.

Face à ces constats alarmants, il devient impératif pour l’ensemble des citoyens sénégalais de prendre pleinement conscience des enjeux et d’exiger des mesures correctives immédiates. La restauration de la confiance dans nos institutions passe par une reddition des comptes effective, des réformes structurelles et une tolérance zéro face à la mauvaise gestion et à la corruption.

Dans un contexte où la responsabilité des dirigeants est plus que jamais engagée, ce rapport constitue un appel urgent à l’action, exigeant des réponses claires et des décisions fortes pour garantir une gestion rigoureuse, éthique et intègre des finances publiques.