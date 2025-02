Rapport d’Audit : Ousmane Sonko attendu au parlement pour un face-à-face décisif

Selon un communiqué relayé par Sud Quotidien, le Premier ministre Ousmane Sonko sera devant les députés ce vendredi 21 février à 16h pour une séance d’échanges autour du rapport d’audit récemment publié par la Cour des comptes.

Ce document, qui couvre la gestion des finances publiques sur la période 2019-2024, suscite de vifs débats et constitue un enjeu majeur de transparence et de gouvernance. Cette rencontre s’annonce comme un moment clé du dialogue institutionnel entre l’Exécutif et le Législatif