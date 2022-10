Dans le troisième avis trimestriel de l’année 2022, la Commission de protection des données personnelles (CDP) a épluché des plaintes concernant l’usurpation de l’identité du DGA des Ciments du Sahel, d’une divulgation de données personnelles mettant en cause la société de transfert d’argent Ria, d’une plainte du Syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz du Sénégal-Fc contre Total Énergies Sénégal sans oublier la plainte pour violation de l’intimité et des droits des agents de la Brioche Dorée.

Le rapport de la CDP indique clairement que certaines sociétés ne sont pas prêtes à respecter les lois régissant l’utilisation des données personnelles. C’est le cas de la société de transfert d’argent Ria dont le Directeur général a été cité dans une plainte de Monsieur J.L.S reçue par la CDP pour divulgation de données personnelles dans le cadre d’un système d’enregistrement des appels téléphoniques.

Dans sa plainte, M. J.L.S reproche à Ria Sénégal d’avoir enregistré les appels avec ses collègues, effectués avec son poste téléphonique de travail, sans l’avoir informé au préalable. La CDP, en vertu de la procédure contradictoire, a envoyé une demande d’explication à Ria Sénégal sur la mise en œuvre de ce traitement. En réponse, Ria Sénégal précise que le chargé de clientèle bénéficie d’une formation sur les outils et ses tâches propres. C’est à ce titre qu’il est informé, notamment de l’enregistrement des appels passés à travers le système Avaya, un outil utilisé pour le monitoring des appels.

Par ailleurs, sur la déclaration du système d’enregistrement des appels, Ria Sénégal indique que les diligences sont en train d’être menées pour transmettre, dans les meilleurs délais à la CDP les déclarations de tous les traitements de données mis en œuvre. Le traitement du dossier suit son cours.

Total Energies Sénégal “surveille” ses employés.

Le Syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz du Sénégal-Fc a trainé à la barre de la CDP Total Énergies Sénégal pour l’installation de caméras de surveillance dans les cabines des véhicules de transport de carburant de Total Energies. A la suite de la mission de contrôle, la session plénière a pris les décisions suivantes : «inviter les sociétés de transport d’hydrocarbures, qui sont des sous-traitants de Total Energies, à se mettre en conformité avec la loi sur la protection des données personnelles ;organiser une rencontre élargie de médiation entre la CDP, le Syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz, les sociétés de transport d’hydrocarbures, sous-traitants de Total Energies, la société Globo Afrique, sous-traitant pour l’installation et l’exploitation des caméras embarquées, et la Direction générale de Total Energies».

Le collège des délégués de la Brioche Dorée dénonce une violation de leur intimité et de leurs droits

La CDP a reçu un signalement du collège des délégués de la Brioche Dorée, relatif à l’installation de systèmes de vidéosurveillance qui porteraient atteinte à leurs droits et à leur intimité. Après le contrôle sur site, la session plénière a demandé à la Brioche Dorée de mettre en œuvre les mesures suivantes : «formaliser l’exercice des droits des personnes concernées ; mettre des affiches d’information sur la présence du système de vidéosurveillance ;paramétrer à nouveau la durée de conservation des images, pour respecter la durée autorisée par la CDP lors des déclarations ; ne pas filmer les salariés sur leur position de travail et de désinstaller les caméras dans les bureaux ; réorienter les caméras qui filment la voie publique, déclarer les caméras supplémentaires non mentionnées dans les déclarations faites à la CDP ; déclarer les autres traitements de données personnelles mis en œuvre. La CDP est en attente de la mise en œuvre des mesures préconisées».

L’identité du DGA des Ciments du Sahel usurpée sur Facebook

La CDP a aussi reçu une plainte du Directeur général adjoint des Ciments du Sahel, contre X pour usurpation sur Facebook de son identité. Selon les déclarations transmises à la CDP, «la photo de Monsieur L…, PDG des Ciments du Sahel a été frauduleusement postée sur Facebook par un individu se faisant passer pour lui sur la base d’un faux compte…». La CDP a ainsi transmis le dossier au procureur de la République ainsi qu’à la Division spéciale de la cybersécurité (DSC) pour enquêtes et suites à donner.Par ailleurs, la CDP a transmis la plainte au point focal chez Meta, pour signaler et faire supprimer le faux compte.

LES ECHOS